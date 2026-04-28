Озверевший от водки архангелогородец насмерть забил свою мать

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 43-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в ночь на 18 мая 2026 года по месту жительства в доме по улице КЛДК в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, нанес удары руками и ногами по голове и телу 67-летней матери. От полученной в результате избиения травмы головы пострадавшая скончалась через несколько дней в медицинском учреждении.

На период следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.