Озверевший от водки архангелогородец насмерть забил свою мать

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 43-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По версии следствия, в ночь на 18 мая 2026 года по месту жительства в доме по улице КЛДК в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, нанес удары руками и ногами по голове и телу 67-летней матери. От полученной в результате избиения травмы головы пострадавшая скончалась через несколько дней в медицинском учреждении.
На период следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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