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Житель Коряжмы неосторожно забил до смерти бывшую возлюбленную

5 марта 2023 года по месту жительства по улице Дыбцына в городе Коряжме обнаружено тело 38-летней  женщины со следами побоев. В ходе судебно- медицинского исследования установлено, что ее смерть наступила в результате тупой закрытой травмы головы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.4 ст.111  УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

 В результате следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в избиении задержан 37-летний бывший сожитель потерпевшей. 

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину в избиении и пояснил следователю, что после употребления спиртных напитков решил зайти к бывшей сожительнице. В процессе общения они стали выяснять отношения, он разозлился и ударил ее руками по голове и телу. Через некоторое время от сотрудников полиции узнал, что она скончалась. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены экспертизы. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

09 март 08:54 | : Происшествия

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