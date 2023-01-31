Житель Коряжмы неосторожно забил до смерти бывшую возлюбленную

5 марта 2023 года по месту жительства по улице Дыбцына в городе Коряжме обнаружено тело 38-летней женщины со следами побоев. В ходе судебно- медицинского исследования установлено, что ее смерть наступила в результате тупой закрытой травмы головы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В результате следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в избиении задержан 37-летний бывший сожитель потерпевшей.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину в избиении и пояснил следователю, что после употребления спиртных напитков решил зайти к бывшей сожительнице. В процессе общения они стали выяснять отношения, он разозлился и ударил ее руками по голове и телу. Через некоторое время от сотрудников полиции узнал, что она скончалась.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены экспертизы. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.