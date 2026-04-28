Девица из поселка под Котласом подкидывала деньжат экстремистам

Следственным управлением УМВД России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Финансирование экстремистской деятельности».
Как следует из материалов уголовного дела, жительница поселка Вычегодский Котласского округа 1997 года рождения через интернет-ресурсы осуществила несколько переводов в фонд экстремистской организации.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.
В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
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