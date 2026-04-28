Девица из поселка под Котласом подкидывала деньжат экстремистам

Следственным управлением УМВД России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Финансирование экстремистской деятельности».

Как следует из материалов уголовного дела, жительница поселка Вычегодский Котласского округа 1997 года рождения через интернет-ресурсы осуществила несколько переводов в фонд экстремистской организации.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.