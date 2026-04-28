Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Девица из поселка под Котласом подкидывала деньжат экстремистам

Следственным управлением УМВД России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Финансирование экстремистской деятельности».

Как следует из материалов уголовного дела, жительница поселка Вычегодский Котласского округа 1997 года рождения через интернет-ресурсы осуществила несколько переводов в фонд экстремистской организации.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

 

31 июль 11:11 | : Происшествия

Главные новости


Парни с зеленым огоньком
Погода так и шепчет. Программа Дня ВМФ в Архангельске

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (370)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Август 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20