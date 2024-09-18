У жителя Новодвинска украли гараж со всем содержимым

В феврале текущего года в полицию города Новодвинска обратился местный житель с заявлением о краже. Как пояснил потерпевший, у него пропал металлический гараж со всем содержимым: инструментами, автомобильными дисками, деталями от двигателя, винтовыми сваями и другим имуществом.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и обстоятельства совершенного преступления.

Как следует из материалов уголовного дела, 41-летний житель Архангельска временно проживал с сожительницей в Новодвинске. Заметив металлический разборный гараж, он решил похитить его и продать. Разместив объявление на популярном интернет-сайте, злоумышленник дождался звонка от предполагаемого покупателя, после чего разобрал гараж и с помощью нанятого эвакуатора перевез в Северный округ областного центра, продав неизвестному мужчине.

Находившееся в гараже имущество подозреваемый также реализовал незнакомым людям через интернет-сайт.

Стражи порядка установили покупателя гаража, изъяв похищенное имущество и возвратив его законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище). Санкцией статьи предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.