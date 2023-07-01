В Архангельске раскрыта зловещая кража скутера

В отдел полиции № 1 (по обслуживанию округов Варавино-Фактория и Майская горка) УМВД России по городу Архангельску обратился 34-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него похитили скутер, который был оставлен у дома по проспекту Ленинградскому.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в краже имущества. Им оказался 18-летний местный житель. По имеющимся данным, молодой человек, проходя мимо дома, увидел оставленный без присмотра скутер и решил похитить его. Повредив замок зажигания, он завел транспортное средство и скрылся.

В настоящее время скутер изъят и возвращен владельцу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.