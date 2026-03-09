В Архангельской области задержан держатель террористического "общака"

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Архангельской области установлен 61-летний житель Холмогорского округа, обвиняемый в финансировании террористического сообщества. По имеющимся данным, мужчина с помощью одного из популярных сервисов электронных платежей осуществил несколько транзакций на счет запрещенной организации, который используется для сбора денежных средств.

На основании материалов оперативно-розыскной деятельности Холмогорским следственным отделом СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Содействие террористической деятельности». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

14 март 12:22 | : Происшествия

