В Северодвинске будут судить еще одну финансистку-экстремистку

Следственным управлением УМВД России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Финансирование экстремистской деятельности».

Как следует из материалов уголовного дела, жительница города Северодвинска 2001 года рождения, в 2021-2022 годах через интернет-ресурсы осуществила несколько переводов в фонд экстремистской организации.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД и РУФСБ России по Архангельской области.

Оперативники совместно с ОМОН Росгвардии задержали обвиняемую в Архангельске, где она находилась в гостях у знакомой.

В отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, вчера по аналогичному делу обвиняемому нейрохирургу из Архангельска Николаю Серебренникову суд выписал штраф в 450 тысяч рублей.