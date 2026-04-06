Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске будут судить еще одну финансистку-экстремистку

Следственным управлением УМВД России по Архангельской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Финансирование экстремистской деятельности».

Как следует из материалов уголовного дела, жительница города Северодвинска 2001 года рождения, в 2021-2022 годах через интернет-ресурсы осуществила несколько переводов в фонд экстремистской организации.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД и РУФСБ России по Архангельской области.

Оперативники совместно с ОМОН Росгвардии задержали обвиняемую в Архангельске, где она находилась в гостях у знакомой.

В отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, вчера по аналогичному делу обвиняемому нейрохирургу из Архангельска Николаю Серебренникову суд выписал штраф в 450 тысяч рублей.

28 май 12:46 | : Происшествия

Главные новости


На приеме у … . Депутаты АрхГроДумы за неделю
Котлас: вместо школы - белки с балалайками за миллионы

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (316)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20