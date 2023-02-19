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В Коряжме кавалер запинал насмерть "по неосторожности" бывшую подругу

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 37-летнего жителя Котласского района в совершении преступления, предусмотренного  ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). 

Следствием установлено, что в ночь на 5 марта 2023 года в квартире по улице Дыбцына в городе Коряжме обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес удар рукой по голове сидевшей на диване 38-летней  хозяйке квартиры, а после того, как потерпевшая упала на диван, нанес множественные удары руками и ногами по голове и телу. Через непродолжительное время пострадавшая скончалась на месте преступления от полученной в результате избиения тупой закрытой травмы головы. 

 В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что после употребления спиртных напитков решил зайти к бывшей сожительнице. В процессе общения они стали выяснять отношения, он разозлился и ударил ее руками по голове и телу. Не помнит, чтобы пинал ее ногами. Через некоторое время от сотрудников полиции узнал, что она скончалась.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

03 май 11:25 | : Происшествия

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