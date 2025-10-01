Вверх
Архангелогородец жестоко расправился с бывшей супругой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 41-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что в ночь на 15 июня  2025 года в квартире дома по улице Полярная в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта с бывшей супругой, ударил ее стеклянными бутылками и руками по голове. Через непродолжительное время пострадавшая скончалась по месту жительства от травмы головы.  

В ходе допроса обвиняемый пояснил следователю, что зашел в гости к бывшей супруге и в очередной раз застал ее в нетрезвом состоянии. Разозлился, кинул в ее сторону пустые бутылки и ударил рукой по голове.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

30 октябрь 11:16 | : Происшествия

