Пьющая автоледи из Архангельска лишилась прав и "Лексуса"

В законную силу вступил приговор Ломоносовского районного суда г. Архангельска в отношении 43-летней жительницы г. Архангельска, осужденной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения при наличии административного наказания за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Ранее 15.04.2024 мировым судьей судебного участка № 1 Ломоносовского судебного района г. Архангельска она подвергнута административному наказанию в виде штрафа в размере 30 000 руб. с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.
Однако уже 17.12.2025 в г. Архангельске в состоянии алкогольного опьянения управляла автомобилем «Lexus GX 460», где задержана сотрудниками ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по г. Архангельску.
Ломоносовский районный суд г. Архангельска назначил виновной наказание по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ в виде штрафа в размере 200 000 руб. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.
Автомобиль «Lexus GX 460», принадлежавший супругу осужденной и приобретенный в период брака, конфискован и обращен в собственность государства.
Апелляционную жалобу защитника осужденной с доводами о возврате автомобиля владельцу – ее супругу в соответствии с позицией прокурора судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.
Прокуратура области и автономного округа продолжает работу по обеспечению привлечения лиц, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, к строгой уголовной ответственности и изъятию транспортных средств, использованных при совершении преступления.
(фото с https://astanatv.kz)
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