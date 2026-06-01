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У пинежского бухарика суд отобрал "Опель"

 

В законную силу вступил приговор Северодвинского городского суда Архангельской области от 04.05.2026 в отношении 24-летнего жителя                                    Пинежского района, осужденного за управление автомобилем в состоянии опьянения при наличии административного наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).

Ранее 01.09.2023 мировым судьей судебного участка № 8 Ломоносовского судебного района г. Архангельска он подвергнут административному наказанию в виде штрафа в сумме 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.12.8 КоАП РФ.

Однако вновь 22.02.2026 в г. Северодвинске в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем марки «Опель Вектра», где задержан сотрудниками ГИБДД МО МВД России по г. Северодвинску. 

Северодвинский городской суд 04.05.2026 назначил злоумышленнику наказание по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Автомобиль марки «Опель Вектра», принадлежавший осужденному, конфискован и обращен в собственность государства.

Апелляционная жалоба защитника осужденного с доводами о возврате автомобиля владельцу в соответствии с позицией прокурора судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда оставлена без удовлетворения.

Прокуратура области и автономного округа продолжает работу по обеспечению привлечения лиц, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, к строгой уголовной ответственности и изъятию транспортных средств, использованных при совершении преступления.

14 июль 11:59 | : Происшествия

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