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Злостный нарушитель ПДД получил в суде Архангельска серьезных а-та-та

Вступил в законную силу приговор Соломбальского районного суда г. Архангельска от 15.04.2025, которым ранее судимый за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения житель г. Архангельска осужден по ч. 2 ст. 264.1, ч. 1 ст. 264.3 (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1, а также управление автомобилем лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ).

Установлено, что виновный, ранее приговором суда лишенный водительских прав в связи с управлением автомобилем в состоянии опьянения, а также привлекавшийся к административной ответственности за управление автомобилем без водительского удостоверения, в июле и сентябре 2024 г. через своих знакомых, имеющих право управления транспортными средствами, брал в краткосрочную аренду (каршеринг) автомобили, на которых передвигался по городу. 

В обоих случаях он был остановлен сотрудниками дорожно-постовой службы и отстранен от управления транспортным средством, причем во второй раз – в сентябре 2024 г. отказался от выполнения законных требований сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, что с точки зрения закона приравнивается к управлению автомобилем в состоянии опьянения.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений признал в полном объеме.

Приговором суда ему по совокупности преступлений и приговоров назначено наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 4 года 6 месяцев.

Судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденного и его защитника с доводами о чрезмерной суровости назначенного наказания – без удовлетворения.

28 июль 17:25 | : Происшествия

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