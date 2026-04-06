В Устьянах алководитель доездился до конфискации и обязательных работ

Устьянский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 22-летнего жителя п. Октябрьский по ч. 1 ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Установлено, что утром 17.02.2026, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый управлял автомобилем «KIA SPECTRA». От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался. Кроме того, сотрудники полиции установили, что ранее он уже привлекался за аналогичное деяние к административной ответственности в виде штрафа с лишением права управления транспортными средствами.

В этой связи приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Кроме того, у подсудимого конфискован в доход государства автомобиль, являвшийся средством совершения преступления.