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Житель Коряжмы за пьяную езду лишился дорогой бибики

В законную силу вступил приговор Коряжемского городского суда Архангельской области от 12.03.2025 в отношении 37-летнего жителя                                    г. Коряжмы, осужденного за управление автомобилем в состоянии опьянения при наличии административного наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).

Ранее 10.03.2024 мировым судьей судебного участка № 1 Коряжемского судебного района он подвергнут административному наказанию в виде административного ареста на 10 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ.

Однако вновь 31.01.2025 в г. Коряжме в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем марки «Тойота LAND CRUISER», где задержан сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Котласский». 

Коряжемский городской суд 12.03.2025 назначил злоумышленнику наказание по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Автомобиль марки «Тойота LAND CRUISER», принадлежавший осужденному, конфискован и обращен в собственность государства.

Апелляционная жалоба защитника осужденного о возврате автомобиля владельцу в соответствии с позицией прокурора судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.

Прокуратура области и автономного округа продолжает работу по обеспечению привлечения лиц, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, к строгой уголовной ответственности и изъятию транспортных средств, использованных при совершении преступления.

28 апрель 10:54 | : Происшествия

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