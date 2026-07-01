В Архангельске задержана сладкая парочка "торчков"

28 июля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Архангельску около одного из домов на улице Машиностроителей было заблокировано движение автомобиля Kia, на котором пассажирами передвигались мужчина и женщина 1988 и 1989 годов рождения.

При проведении досмотра транспортного средства на полу за водительским сиденьем полицейские обнаружили и изъяли пакетик с порошкообразным веществом, а в личных вещах женщины – трубку со следами нагара.

Проведенная специалистами Экспертно-криминалистического центра областного УМВД экспертиза установила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком в крупном размере.

По информации оперативников, пара приобрела запрещенное вещество через теневой сегмент сети Интернет для личного потребления.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.