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В Архангельске задержана сладкая парочка наркодельцов

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Архангельску около одного из домов по Ленинградскому проспекту по подозрению в совершении наркопреступления была задержана семейная пара – мужчина и женщина 1990 и 1982 годов рождения.

В ходе личного досмотра в нижнем белье задержанной был обнаружен пакет с неизвестным веществом, а в сумке – две курительные трубки со следами нагара. Проведенная специалистами Экспертно-криминалистического центра областного УМВД лабораторная экспертиза установила, что изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством в крупном размере.

По информации оперативников, запрещенное вещество женщина приобрела в теневом сегменте сети Интернет, а супруг планировал продать наркотики.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

09 июль 09:36 | : Происшествия

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