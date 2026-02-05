Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске задержана женщина на "Ладе" и с порошком

 В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Северодвинску совместно с сотрудниками дорожно-патрульной службы полиции около дома на улице Октябрьской был остановлен автомобиль «Лада». За рулем транспортного средства находилась женщина 1995 года рождения. При проведении осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли несколько свертков с неизвестным веществом.

Согласно лабораторной экспертизе, проведенной специалистами Экспертно-криминалистического центра областного УМВД, изъятое признано наркотическим средством в крупном размере.

Установлено, что запрещенное вещество северодвинка приобрела в сети Интернет и хранила для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

18 февраль 12:16 | : Происшествия

Главные новости


«Если бы не было Первой мировой войны»
Челобитная архангельских и холмогорских пушкарей. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (228)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20