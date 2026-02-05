В Северодвинске задержана женщина на "Ладе" и с порошком

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Северодвинску совместно с сотрудниками дорожно-патрульной службы полиции около дома на улице Октябрьской был остановлен автомобиль «Лада». За рулем транспортного средства находилась женщина 1995 года рождения. При проведении осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли несколько свертков с неизвестным веществом.

Согласно лабораторной экспертизе, проведенной специалистами Экспертно-криминалистического центра областного УМВД, изъятое признано наркотическим средством в крупном размере.

Установлено, что запрещенное вещество северодвинка приобрела в сети Интернет и хранила для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.