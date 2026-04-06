В Архангельске задержаны любители наркотического кайфа

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Архангельску около одного из домов на улице Приречной по подозрению в наркопреступлении задержаны двое местных жителей.

В кармане брюк одного из злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли вещество, которое по заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД признано синтетическим наркотическим средством в крупном размере.

По предварительным данным, запрещенное вещество мужчины приобрели через сеть Интернет для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное хранение наркотических средств). Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Расследование уголовного дела продолжается.