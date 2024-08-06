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В Архангельске задержали разворачивающую преступный бизнес наркосбытчицу

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Архангельску около одного из домов по проспекту Ломоносова по подозрению в совершении наркопреступления была задержана 35-летняя архангелогородка.

При проведении личного досмотра женщины полицейские обнаружили и изъяли 25 свертков с порошкообразным веществом. Лабораторная экспертиза, проведенная специалистом Экспертно-криминалистического центра областного УМВД, показала, что изъятое является наркотическим средством в крупном размере.

По информации оперативников, запрещенные вещества злоумышленница приобрела в сети Интернет и планировала сбыть на территории областного центра путем оборудования тайников-закладок.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Ведется следствие.


12 сентябрь 10:41 | : Происшествия

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