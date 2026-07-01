Жительница Поморья по наивности попалась на удочку мошенникам

В дежурную часть МО МВД России «Красноборский» с заявлением о мошенничестве обратилась 22-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что неделей ранее на мобильный телефон ей позвонила неизвестная. Представившись сотрудником компании-оператора сотовой связи, она сообщила о необходимости продления срока действия договора по обслуживанию сим-карты. Для этого собеседница попросила сообщить код из входящего смс-сообщения.

В этот же день в социальной сети девушке пришло сообщение якобы от сотрудника правоохранительных органов. В письме было указано, что мошенники завладели персональными данными заявительницы, получив доступ к порталу «Госуслуги», и собираются перевести накопления на счета террористической организации. Чтобы остановить аферистов, девушке посоветовали перевести денежные средства на «безопасный счет».

Вскоре в социальной сети ей поступили данные счетов, на которые необходимо было отправить деньги. В течение трех дней девушка перевела порядка 550 тысяч рублей, из которых около 200 тысяч принадлежали ее матери.

Потерпевшая поняла, что попалась на уловки аферистов, когда рассказала обо всем родственникам.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

(фото с http://loomisadventures.com)

Сотрудники полиции предупреждают о недопустимости передачи третьим лицам конфиденциальной информации о логине, пароле и смс-кодах для доступа к порталу «Госуслуги». Понятий «окончание срока действия сим-карты» или «окончание действия договора по предоставлению услуг связи» не существует. Сотрудники госучреждений не звонят гражданам и не просят назвать коды из смс-сообщений. Все это стандартные уловки аферистов! Будьте бдительны! Не позволяйте мошенникам обманывать вас!