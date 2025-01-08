В Котласе мошенники «обули» чету пенсионеров почти на 10 миллионов

В дежурную часть МО МВД России «Котласский» с заявлением о мошенничестве обратилась 74-летняя местная жительница.

Со слов пенсионерки, в конце декабря прошлого года в мессенджере ей позвонила неизвестная девушка. Она рассказала, что на имя женщины пришла посылка и попросила сообщить код получения. Котлашанка передала информацию незнакомке. Следующий звонок поступил уже якобы от представителя правоохранительных органов. Собеседница пояснила, что ее личный кабинет на портале государственных услуг взломан и прямо сейчас от имени женщины оформлена доверенность на получение всех сбережений и имущества. Для «спасения» накоплений необходимо опередить мошенников, самостоятельно снять денежные средства и перевести на «безопасный счет».

Поверив в реальность происходящего, пенсионерка вместе с мужем, деньги которого так же оказались в опасности, сняла деньги, хранившиеся на банковских картах, и перевела их по продиктованным реквизитам. Затем они обналичили средства со своих сберегательных счетов, открытых в банке, и также перечислили их на сторонние счета. Также пенсионеры продали личный автомобиль, а вырученные деньги перевели.

Спустя несколько недель женщине вновь позвонила незнакомка и рассказала, что мошенники пытаются оформить на нее крупный кредит. Чтобы это предотвратить, необходимо взять встречный заем и перевести средства на «безопасный счет». Пенсионерка выполнила и эту просьбу.

В общей сложности за полтора месяца потерпевшие перевели мошенникам порядка 9 миллионов 200 тысяч рублей.

Примечательно, что оба потерпевших знали о дистанционных преступлениях из средств массовой информации. Тем не менее, они не смогли понять, что общаются с мошенниками.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают, что официальные организации не пользуются мессенджерами для общения с гражданами. Любое сообщение о проблемах со счетом или попытках оформления на ваше имя кредита третьими лицами - дело рук мошенников. Никому не передавайте коды из СМС-сообщений и не переводите денежные средства на якобы «безопасные» счета. Берегите себя и свои сбережения!