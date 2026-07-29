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Через 33 года установили убийцу из Вельского района. Осталось поймать

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении находящегося в межгосударственном розыске уроженца Вельского района, обвиняемого по ст. 103 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств). 

Установлено, что в феврале 1993 года в Вельском районе Архангельской области обвиняемый в ходе распития алкоголя с местным жителем на почве возникшего между ними конфликта схватил имевшийся в квартире кухонный нож и нанес последнему не менее двух ударов в область шеи, после чего скрылся с места преступления. По приезду скорой пострадавший был еще жив, однако от полученных ранений и массивной кровопотери скончался по дороге в больницу.

Сразу после совершения преступления обвиняемый скрылся, в связи с чем в том же году объявлен во всесоюзный (межгосударственный) розыск, в 2026 году в отношении него судом по ходатайству следственного органа заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Следственными органами собрана достаточная доказательственная база причастности обвиняемого к совершению преступления. Его отсутствие препятствием для направления уголовного дела в суд не является. 

Максимальное наказание за данное преступление по закону РСФСФ до 10 лет лишения свободы.  

Уголовное дело направлено в Вельский районный суд Архангельской области для рассмотрения.


30 июль 08:49 | : Происшествия

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