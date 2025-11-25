В Архангельске расследовано подвальное убийство из 2002 года

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, расследованному в отношении скрывшегося от следствия и суда в 2002 году и объявленного в федеральный (межгосударственный) розыск, 58-летнего уроженца г. Архангельска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как полагает следствие, обвиняемый в один из дней в период с 15 апреля по 31 мая 2002 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения в подвале д.7 по ул. Полины Осипенко в г. Архангельске, действуя из личной неприязни к 40-летнему мужчине, с целью убийства, нанес ему не менее 7 ударов руками и ногами в обуви в область расположения жизненно-важных органов – по голове, шее и груди, от которых мужчине впоследствии скончался.

В ходе предварительного расследования собраны достаточные доказательства виновности лица в совершении преступления. Труп потерпевшего обвиняемым был сокрыт в подвале названного дома– закопан в грунте и обнаружен в результате рассмотрения явки с повинной, поступившей от него 19.06.2002. Факт совершения обвиняемым вышеописанного преступления подтверждается и результатами следственного эксперимента с участием его в качестве подозреваемого, показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, а также результатами оперативно-розыскных мероприятий.

В связи с отменой меры пресечения в виде заключения под стражу, где обвиняемый находился по иному делу в тот момент, в июле 2002 г. он скрылся от следствия и суда и находится до настоящего в федеральном (межгосударственном) розыске, скрываясь от ответственности за содеянное.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.