В Архангельской области расследовано убийство полувековой давности

          Прокуратурой области и автономного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Плесецкого района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 103 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств), который с 2022 года находится в международном розыске. 

Установлено, что в мае 1977 года на проселочной дороге между деревнями Блинниха и Преснечиха Плесецкого района  между обвиняемым и его супругой произошла ссора на почве ее желания расторгнуть с ним брачные отношения. Весть о предстоящем разводе сильно разозлила мужчину и он нанес потерпевшей заранее припрятанным топором не менее пяти ударов по голове, от которых женщина скончалась на месте.

Не остановило злоумышленника и нахождение в момент убийства на руках женщины их годовалой дочери. Тело убитой и находящегося с ней ребенка он оставил на месте преступления, а сам скрылся от правоохранительных органов.

           На момент совершенного преступления обвиняемый был судим за совершение преступлений против собственности и подделку документов.

           Несмотря на отсутствие сведений о месте нахождения обвиняемого,   следственными органами собрана достаточная доказательственная база его причастности к совершению указанного преступления. Его отсутствие препятствием для направления уголовного дела в суд не является. 

           Санкцией ст. 103 УК РСФСФ (в редакции 1960 года) за данное преступление предусматривалось наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.  

Уголовное дело расследовано  в отделе Следственного Управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО и для вынесения приговора заочно в отсутствии обвиняемого будет направлено для рассмотрения в Плесецкий районный суд Архангельской области.

 

26 март 09:12

Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

