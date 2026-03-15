В Архангельской области расследовано убийство полувековой давности

Прокуратурой области и автономного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Плесецкого района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 103 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств), который с 2022 года находится в международном розыске.

Установлено, что в мае 1977 года на проселочной дороге между деревнями Блинниха и Преснечиха Плесецкого района между обвиняемым и его супругой произошла ссора на почве ее желания расторгнуть с ним брачные отношения. Весть о предстоящем разводе сильно разозлила мужчину и он нанес потерпевшей заранее припрятанным топором не менее пяти ударов по голове, от которых женщина скончалась на месте.

Не остановило злоумышленника и нахождение в момент убийства на руках женщины их годовалой дочери. Тело убитой и находящегося с ней ребенка он оставил на месте преступления, а сам скрылся от правоохранительных органов.

На момент совершенного преступления обвиняемый был судим за совершение преступлений против собственности и подделку документов.

Несмотря на отсутствие сведений о месте нахождения обвиняемого, следственными органами собрана достаточная доказательственная база его причастности к совершению указанного преступления. Его отсутствие препятствием для направления уголовного дела в суд не является.

Санкцией ст. 103 УК РСФСФ (в редакции 1960 года) за данное преступление предусматривалось наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело расследовано в отделе Следственного Управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО и для вынесения приговора заочно в отсутствии обвиняемого будет направлено для рассмотрения в Плесецкий районный суд Архангельской области.