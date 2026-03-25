30 лет назад в Поморье убили женщину

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении находящегося в международном розыске жителя Плесецкого района, обвиняемого  по п. «а, б, в, д» ч. 2 ст. 146 УК РСФСР (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжких телесных повреждений, с проникновением в жилище) и п. «а» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство из корыстных побуждений). 

Установлено, что в марте 1996 года в Плесецком районе Архангельской области обвиняемый и двое жителей поселка решили ограбить пожилую женщину, незаконно проникнув в ее дом, зная, что там есть ценное имущество. 

 Придя к ее дому, они обманным путем убедили женщину открыть дверь и, оказавшись в жилище, связали руки потерпевшей кабелем, после чего обыскали дом и похитили имущество на сумму 350 000 неденоминированных рублей. 

   В ходе совершения преступления обвиняемый вышел за рамки сговора с соучастниками и с целью убийства женщины нанес ей удары доской по голове и телу, причинив не совместимые с жизнью телесные повреждения, от которых она скончалась на месте. Похищенное имущество преступники продали местным жителям за спиртное.

           После совершения преступления обвиняемый скрылся, в связи с чем объявлен в розыск, а его соучастники за это преступление осуждены в 1997 году. 

           Следственными органами собрана достаточная доказательственная база причастности обвиняемого к совершению преступления. Его отсутствие препятствием для направления уголовного дела в суд не является. 

Уголовное дело для вынесения приговора заочно в отсутствии обвиняемого будет направлено для рассмотрения в Архангельский областной суд.

21 апрель 08:51 | : Происшествия

