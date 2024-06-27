Житель Няндомы убил парня на глазах его матери

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя г. Няндомы, обвиняемого по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Установлено, что в вечернее время 13 октября 2023 года обвиняемый в процессе распития спиртных напитков предложил своей знакомой в присутствии её сына вместе с ним лечь спать.

Возмущенный этим предложением, сын женщины высказал знакомому претензии, в связи с чем между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил со стола нож и в присутствии женщины нанес несколько ударов ее сыну, от которых тот скончался на месте происшествия.

После этого обвиняемый в целях инсценирования нападения на него потерпевшего зашел в соседнюю комнату квартиры и нанес себе удар в грудь ножом, после чего скрылся.

Местонахождение обвиняемого установлено сотрудниками полиции через непродолжительное время.

За совершенные преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Уголовное дело будет направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.