Плесецкий убийца таксиста скрылся от правосудия в неизвестном направлении

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Плесецкого района, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Обвиняемый с 2007 года находится в межгосударственном розыске.

Установлено, что в апреле 2007 года в ночное время обвиняемый, находясь в п. Плесецк, будучи в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался услугами такси. В поездке между ним и таксистом произошел конфликт из-за отказа мужчины оплачивать проезд, в результате которого они вышли из салона автомобиля. На улице недовольный пассажир нанес водителю удар в грудь имеющимся при нем кухонным ножом. Несмотря на своевременно вызванную скорую помощь, мужчина по дороге в больницу скончался от причиненного ему ранения.

Сразу после убийства лицо, его совершившее, скрылось от правоохранительных органов, однако следственными органами собрана достаточная доказательственная база его причастности к совершению указанного преступления. Неустановление местонахождения обвиняемого препятствием для направления уголовного дела в суд не является.

Санкцией ч. 1 ст. 105 УК РФ за данное преступление предусмотрено наказание на срок до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело для вынесения приговора заочно в отсутствие обвиняемого будет направлено для рассмотрения в Плесецкий районный суд.

18 ноябрь 15:25 | : Происшествия

