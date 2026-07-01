На мирную жительницу Северодвинска наехал японский мотоцикл

28 июля около 18:05 в дежурную часть ОМВД России по г. Северодвинску поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в районе дома 62 по улице Афанасова.

По имеющимся данным, водитель 1986 года рождения, управляя мотоциклом Yamaha, совершил наезд на женщину 1996 года рождения, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП водитель мототранспорта и пешеход с различными травмами госпитализированы.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.



