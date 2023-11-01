В Северодвинске рейсовый автобус наехал на пожилую женщину

29 ноября около 11:05 в полицию города Северодвинска поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Первомайской.

По имеющимся данным, мужчина 1964 года рождения, управляя маршрутным транспортным средством МАЗ, допустил наезд на пешехода – женщину 1942 года рождения. Пенсионерка переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина с травмами головы была госпитализирована. В момент аварии пассажиров в автобусе не было.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.