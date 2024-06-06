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Между Красноборском и Котласом произошла ужасная автоавария

Вчера, около 14.10, в дежурную часть ОМВД России «Котласский» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на 283 километре автодороги "М-8 «Холмогоры» - Котлас».

По предварительным данным, водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем «Газель», двигаясь со стороны Красноборска в сторону Котласа, при выполнении обгона, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузом «КАМАЗ».

В результате ДТП водитель и пассажир «Газели» от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель «КАМАЗа» - мужчина 1993 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции и следователями.

12 июль 07:35 | : Происшествия

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