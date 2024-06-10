Северодвинский ночной мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем

13 августа около 22:30 в дежурную часть ОМВД России по г. Северодвинску поступила информация о дорожно-транспортном происшествии около одного их домов по улице Ломоносова.

По предварительным данным, мужчина 1960 года рождения, находясь за рулем автомобиля Chevrolet, при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом Yamaha.

Водитель мототранспорта – молодой человек 1998 года рождения – с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.