В Котласе Kia боднула дерево

25 июля около 04:30 в полицию города Котласа поступила информация о дорожно-транспортном происшествии около одного из домов на улице Новая ветка-причальная.

По предварительным данным, мужчина 1993 года рождения, находясь за рулем автомобиля Kia, потерял контроль над управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП водитель и два пассажира 1986 и 1993 годов рождения с различными травмами госпитализированы.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.