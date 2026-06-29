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В Котласе Kia боднула дерево

25 июля около 04:30 в полицию города Котласа поступила информация о дорожно-транспортном происшествии около одного из домов на улице Новая ветка-причальная.

По предварительным данным, мужчина 1993 года рождения, находясь за рулем автомобиля Kia, потерял контроль над управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП водитель и два пассажира 1986 и 1993 годов рождения с различными травмами госпитализированы.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

 

26 июль 13:00 | : Происшествия

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