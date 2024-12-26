В Архангельской области произошло ДТП со смертельным исходом

Сегодня около 6:50 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии около одного из домов на улице Павла Синицкого в поселке Кизема Устьянского округа.

По предварительным данным, молодой человек 2000 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ», совершил наезд на женщину 1976 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции и следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.