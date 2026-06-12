Прокурор области Хлустиков услышал о проблемах школьников-инвалидов

В приемной Президента Российской Федерации в Архангельской области 23 июля 2026 года прокурор Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николай Хлустиков провел личный прием граждан.

Жалобы заявителей, обратившихся на прием к руководителю регионального надзорного ведомства, касались вопросов соблюдения прав детей с ограниченными возможностями здоровья и исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Так, проживающий в г. Архангельске заявитель пожаловался на необеспечение образовательным учреждением специальных условий получения образования учащимися, имеющими ограниченные возможности здоровья.

Житель г. Новодвинска попросил оказать содействие в обязании управляющей организации принять меры к надлежащему содержанию и проведению текущего ремонта в многоквартирном доме.

В ходе личного приема Николаем Хлустиковым обратившимся даны разъяснения федерального законодательства. По доводам обращений, требующих вмешательства органов прокуратуры, от граждан приняты заявления и организованы проверки.