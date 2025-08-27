Вверх
Жители Виноградовского округа пожаловались зампрокурора на свое житье-бытье

Заместитель прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Елена Архипова 26 августа 2025 года в режиме видео-конференц-связи провела личный прием граждан, проживающих в Виноградовском округе.

Жалобы заявителей, обратившихся на прием к заместителю руководителя регионального надзорного ведомства, касались вопросов соблюдения жилищных прав, охраны окружающей среды, благоустройства территории муниципалитета, исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Например, заявительница из пос. Березник попросила оказать содействие в реализации прав собственниками помещений многоквартирного дома на безопасные условия проживания.

Жительница пос. Рочегда пожаловалась на непринятие муниципалитетом мер по обустройству тротуара.

Проживающий в пос. Березник заявитель сообщил о необходимости ремонта расположенной вблизи жилого дома опоры линий электропередачи.

В ходе личного приема Еленой Архиповой обратившимся даны разъяснения федерального законодательства. По доводам обращений, требующих вмешательства органов прокуратуры, от граждан приняты заявления и организованы проверки.

27 август 11:29 | : Скандалы

