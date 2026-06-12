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Тунеядец из Соломбалы обчищал магазины своего округа

Сотрудниками полиции ОП «Северный» УМВД России по г. Архангельску установлен подозреваемый в серии краж и сетевых магазинов.

19 июля 19-летний нигде не работающий архангелогородец похитил 20 плиток шоколада в одном магазине. На следующий день этот же «покупатель» вынес из другой торговой точки 20 упаковок сыра.

В обоих случаях действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в торговых залах. На них видно, как подозреваемый подходит к стеллажам, складывает товар в рюкзак, после чего уходит, не оплатив «покупку».

По оперативным данным, молодой человек причастен еще как минимум к четырем аналогичным кражам, совершенным в разных округах областного центра.

Сотрудниками полиции устанавливаются места сбыта похищенного.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции предупреждают: если вам на улице неизвестные предлагают приобрести какой-либо товар по низкой цене, скорее всего он был похищен.

За приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности. Частью 1 статьи 175 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.


24 июль 11:12 | : Происшествия

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