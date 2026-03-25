В Северодвинске задержан подозрительный тип не с пустыми руками

В полицию города Северодвинска поступило несколько сообщений о кражах из магазинов. В период с 14 по 20 мая неизвестный мужчина дважды похитил с прилавков несколько бутылок с алкоголем и другие товары.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий 53-летний северодвинец.

По данным оперативников, мужчина заходил в магазины, выбирал момент, когда за ним никто не наблюдал, забирал с прилавка товары, складывал в пакет и, не оплатив товар, уходил.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Ведется дознание.

У сотрудников полиции также есть основания полагать, что подозреваемый может быть причастен к совершению других аналогичных преступлений.