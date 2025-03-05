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В Архангельске задержан магазинный крадун

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Северный» УМВД России по г. Архангельску задержан подозреваемый в серии краж из магазинов – нигде не работающий ранее судимый 38-летний местный житель. В настоящее время установлена причастность мужчины к совершению двух преступлений.

Заявления от директоров магазинов поступили в полицию города Архангельска 5 апреля текущего года. Во всех случаях действия злоумышленника попали в объектив камер видеонаблюдения. На них видно, как мужчина берет с прилавка товары – одежду и дорогостоящий парфюм, и кладет себе в рюкзак. В одном из отделов его заметил охранник и попытался остановить, однако злоумышленник бросил сумку и убежал.  

По факту кражи и покушения на кражу возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется дознание.

Похищенное имущество изъято и возвращено в магазины.

У полиции есть основания полагать, что мужчина может быть причастен к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра.

 

14 апрель 14:45 | : Происшествия

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