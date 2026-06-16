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Архангелогородец даже в заключении продолжил пропаганду экстремизма

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению отбывающего наказание 42-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование символики экстремистской организации лицом, ранее подвергнутым административному наказанию).

По версии следствия, в период с февраля по март 2026 года обвиняемый, отбывая наказание в исправительном центре, демонстрировал другим осужденным изображения с символикой запрещенной экстремистской организации.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН и ЦПЭ УМВД России по Архангельской области.  

Ранее обвиняемый привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование атрибутики и символики экстремистских организаций, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

23 июль 11:06 | : Происшествия

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