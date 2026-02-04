Жители Яренска устроили потасовку в баре и оскорбили полицейского

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Ленского района в возрасте 26 и 27 лет. Они в зависимости от роли и степени каждого обвиняются  в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц, связанное с сопротивлением представителям власти и иным лицам, пресекающим нарушение общественного порядка), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

По версии следствия, 10 января 2026 года ночью обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения в баре в селе Яренск, используя малозначительный повод устроили конфликт, в ходе которого применили физическую силу к посетителю бара, а также к двум мужчинам, которые заступились за потерпевшего. Обвиняемые оказали неповиновение прибывшим для разбирательства сотрудникам ОМВД России по Ленскому району, применили физическую силу к представителям власти, пресекавшим их противоправные действия, при этом один из фигурантов публично оскорбил полицейского. Стражи порядка пресекли противоправные действия обвиняемых и доставили их в отдел полиции для разбирательства.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

09 апрель 12:47 | : Происшествия

