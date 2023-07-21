Северодвинский жлоб ограбил на улице подростка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее судимого за преступление против личности и собственности 22-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Следствием установлено, что 3 июля 2023 года днем на улице Лесная городе Северодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к ранее незнакомому 13-летнему юноше и попросил воспользоваться его телефоном. Затем предпринял попытку скрыться с мобильным телефоном потерпевшего стоимостью 30 тысяч рублей. Потерпевший догнал обвиняемого и потребовал вернуть телефон, но обвиняемый применил к несовершеннолетнему физическую силу и с похищенным телефоном скрылся с места преступления, распорядившись им по своему усмотрению.

В ходе допроса подследственный пояснил следователю, что телефон взял во временное пользование.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.