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Северодвинский жлоб ограбил на улице подростка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее судимого за преступление против личности и собственности 22-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с  применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). 

Следствием установлено, что 3 июля 2023 года днем на улице Лесная городе Северодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к ранее незнакомому 13-летнему юноше и попросил воспользоваться его телефоном. Затем предпринял попытку скрыться с мобильным телефоном потерпевшего стоимостью 30 тысяч рублей. Потерпевший догнал обвиняемого и потребовал вернуть телефон, но обвиняемый применил к несовершеннолетнему физическую силу и с похищенным телефоном скрылся с места преступления, распорядившись им по своему усмотрению.

В ходе допроса подследственный пояснил следователю, что телефон взял во временное пользование. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в  суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://novorossiysk.bezformata.com) 

02 ноябрь 09:13 | : Происшествия

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