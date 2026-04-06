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Архангелогородец люто избил громогласного гостя своего соседа

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 46-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений).

 По версии следствия, 24 февраля 2026 года вечером в доме на улице Самойло в городе Архангельске обвиняемый, используя в качестве малозначительного  повода громкий разговор в квартире соседа, зашел к нему в квартиру и нанес несколько ударов кулаками по лицу и голове ранее незнакомому 66-летнему мужчине, находившемуся в гостях, причинив тяжкий вред его здоровью.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

08 июнь 09:01 | : Происшествия

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