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В Мезени вычислили и приговорили адепта экстремизма

Лешуконский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 44-летнего жителя г. Мезень виновным по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (пропаганда и публичное демонстрирование атрибутики и символики экстремистской организации).

Установлено, что подсудимый, ранее привлеченный к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.20.3 КоАП РФ, вновь 28.07.2025 посредством принадлежащего ему мобильного телефона разместил на своей персональной открытой странице в социальной сети текст, содержащий слоган и аббревиатуру экстремистской организации, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена решением Верховного Суда Российской Федерации. 

Подсудимый вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. 

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 390 часов обязательных работ.

Уголовное дело возбуждено по материалам Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Архангельской области.  

Приговор суда в законную силу не вступил.

 

10 июль 08:41 | : Происшествия

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