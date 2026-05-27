В Мезени вычислили и приговорили адепта экстремизма

Лешуконский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 44-летнего жителя г. Мезень виновным по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (пропаганда и публичное демонстрирование атрибутики и символики экстремистской организации).

Установлено, что подсудимый, ранее привлеченный к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.20.3 КоАП РФ, вновь 28.07.2025 посредством принадлежащего ему мобильного телефона разместил на своей персональной открытой странице в социальной сети текст, содержащий слоган и аббревиатуру экстремистской организации, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена решением Верховного Суда Российской Федерации.

Подсудимый вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 390 часов обязательных работ.

Уголовное дело возбуждено по материалам Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Архангельской области.

Приговор суда в законную силу не вступил.