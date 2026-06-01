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В Коряжме вынесли приговор поклоннику экстремизма

Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал жителя г. Коряжмы  виновным по ч. 1 ст. 282.3, ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, а именно в финансировании экстремистской деятельности и в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности  РУФСБ России по Архангельской области.

Следствием установлено, что обвиняемый в 2023 году, являясь сторонником организации, которая признана на территории России экстремистской, совершил перевод принадлежащих ему денежных средств в целях обеспечения деятельности указанной экстремистской организации.

Он же, в марте 2025 г., будучи привлеченным к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, находясь по месту своего проживания, под видеозаписью в Интернете разместил лично составленный комментарий, доступный для ознакомления неограниченному кругу лиц, содержащий негативные и дискредитирующие сведения об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов государства и ее граждан.

Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемый признал полностью. 

         Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в сумме 400 тыс. рублей.

         Приговор в законную силу не вступил.

24 июнь 10:39 | : Происшествия

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