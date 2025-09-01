Девушка из Архангельска польстилась на большие деньги, а может получить большой срок

Накануне в вечернее время сотрудниками отдела по контролю за оборотом УМВД России по г. Архангельску при проведении оперативно-розыскных мероприятий около одного из домов по проспекту Бадигина была задержана 25-летняя девушка. При личном досмотра в женской сумке полицейские обнаружили и изъяли два свертка с неизвестным веществом.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД изъятое признано наркотическим средством в крупном размере.

По имеющейся информации, запрещенное вещество злоумышленница приобрела в теневом сегменте сети Интернет. Наркотики она забрала из тайника, координаты которого получила в мессенджере.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение наркотических средств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.