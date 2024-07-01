В Архангельске задержан подозреваемый в покушении на незаконный сбыт наркотических средств

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Архангельску около одного из домов, расположенных на улице Рейдовой, был задержан 29-летний архангелогородец.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у мужчины порядка 20 свертков с неизвестным веществом. Согласно лабораторной экспертизе, проведенной специалистами Экспертно-криминалистического центра, изъятое признано наркотическим средством в крупном размере.

По информации оперативников, злоумышленник планировал сбыть запрещенные вещества на территории областного центра бесконтактным способом.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Расследование продолжается.