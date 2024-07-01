Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске задержан подозреваемый в покушении на незаконный сбыт наркотических средств

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Архангельску около одного из домов, расположенных на улице Рейдовой, был задержан 29-летний архангелогородец.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у мужчины порядка 20 свертков с неизвестным веществом. Согласно лабораторной экспертизе, проведенной специалистами Экспертно-криминалистического центра, изъятое признано наркотическим средством в крупном размере.

По информации оперативников, злоумышленник планировал сбыть запрещенные вещества на территории областного центра бесконтактным способом.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Расследование продолжается.

17 июль 11:18 | : Происшествия

Главные новости


Колодец раздора - 2, или Почему Поморью нужна своя ВЧК
Империя имени «Юлии Федоровой»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2024 (195)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)



Деньги


все материалы
«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20