Молодая архангелогородка рискует лишиться свободы лет на 20

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области около одного из домов, расположенных на территории садового некоммерческого товарищества «Юрас», по подозрению в совершении наркопреступления была задержана 28-летняя архангелогородка.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили и изъяли сверток с неизвестным содержимым.

В ходе обыска в квартире злоумышленницы стражи порядка обнаружили еще несколько пакетиков с аналогичным веществом, электронные весы и упаковочный материал, предположительно использовавшийся для фасовки наркотиков.

Проведенная специалистом Экспертно-криминалистического центра областного УМВД экспертиза подтвердила, что изъятое является синтетическим наркотическим средством в крупном размере.

По информации оперативников, девушка действовала в интересах интернет-магазина, занимающегося распространением запрещенных веществ. Наркотики она планировала сбыть на территории областного центра бесконтактным способом.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.