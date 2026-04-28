Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Драка в няндомском магазине закончилась переломом челюсти

Мировой судья судебного участка № 1 Няндомского судебного района согласился с позицией государственного обвинителя и признал 18-летнего жителя Няндомского муниципального округа виновным  по ч.1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Установлено, что подсудимый 1 ноября 2025, находясь в торговом зале магазина, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений,  ударил знакомого в лицо, причинив травмы, расценивающиеся как вред здоровью средней тяжести.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

08 июль 14:26 | : Происшествия

Главные новости


Город без опасности. Депутаты АрхГорДумы за неделю
От «Чиваса» до чифира. Что не так с фильмом «Коммерсант» братьев Кравчук

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (97)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20