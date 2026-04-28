Драка в няндомском магазине закончилась переломом челюсти

Мировой судья судебного участка № 1 Няндомского судебного района согласился с позицией государственного обвинителя и признал 18-летнего жителя Няндомского муниципального округа виновным по ч.1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Установлено, что подсудимый 1 ноября 2025, находясь в торговом зале магазина, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений, ударил знакомого в лицо, причинив травмы, расценивающиеся как вред здоровью средней тяжести.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.