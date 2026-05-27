В Архангельске выгорела комната из маневренного фонда

Органами прокуратуры организована проверка по факту пожара, произошедшего 7 июля в доме № 28 на ул. Добролюбова в г. Архангельске.

В результате пожара выгорела муниципальная комната на первом этаже, ранее предоставленная гражданам в качестве маневренного жилья.

В ходе надзорных мероприятий будет проверено исполнение обслуживающей организацией законодательства при содержании общего имущества дома, соблюдение правил пожарной безопасности.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.