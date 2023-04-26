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Прокуратура Архангельска выясняет причины вчерашних пожаров на ул. Свободы

Органами прокуратуры области по факту пожара, произошедшего 24.05.2023 в деревянных домах, расположенных в районе дома 57, корп. 1 по ул. Свободы в г. Архангельске, организована проверка.

На место происшествия выезжал прокурор г. Архангельска Сергей Котов.

В ходе проверки по факту возгорания четырех деревянных домов, в одном из которых проживают граждане, будет дана оценка деятельности органа местного самоуправления в части ограничения доступа к нежилым домам, расположенным в непосредственной близости от жилых домов, предоставления гражданам жилых помещений маневренного фонда.

Проведение сотрудниками ОНДиПР г. Архангельска Главного управления МЧС России по Архангельской области проверки по данному факту находится на контроле органов прокуратуры.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

 

25 май 09:10 | : Происшествия

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